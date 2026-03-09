FIRENZE - SAN LORENZO: RESTAURATE LE PORTE DI DONATELLO

Furono realizzate da Donatello tra il 1440 e il 1442 sono la Porta dei Martiri e la Porta degli Apostoli della Sagrestia Vecchia della basilica di San Lorenzo a Firenze, tornate a nuova vita dopo il restauro fatto dall’Opificio delle Pietre Dure, grazie al sostegno di Friends of Florence.

Commissionate dalla famiglia Medici le due porte sono costituite da una coppia di battenti e rappresentano uno degli esempi più innovativi della ricerca plastica di Donatello nella maturità artistica: le quattro ante, realizzate con la tecnica della fusione a cera persa, sono concepite come veri e propri polittici a rilievo. Su ogni battente cinque grandi riquadri ritraggono coppie di santi, l’identità della maggior parte dei quali resta incerta ad eccezione di Stefano, Lorenzo Cosma e Damiano, protettori della famiglia Medici, nella Porta dei Martiri (così chiamata perché ciascuna figura reca un ramo di palma, simbolo del martirio) e Giovanni Battista, i Padri della Chiesa e gli Evangelisti nella Porta degli Apostoli. Eleganti fregi, spezzati da rosette, incorniciano i riquadri.

Dopo l’iniziale spolveratura è stato eseguito un lavaggio a vapore, coadiuvato dal passaggio di tamponi e pennelli, finalizzato ad eliminare i depositi e le sostanze cerose e/o oleose presenti sulle superfici da precedenti interventi di manutenzione. La pulitura è stata effettuata mediante l’azione di miscela di solventi diversi. La soprintendente dell’Opificio delle Pietre Dure Emanuela Daffra ha ricordato che “l’intervento è stato accompagnato e seguito da uno studio molto approfondito, ha portato alla conoscenza della struttura e alla rimozione di tutti gli elementi potenzialmente nocivi e di quelli che nascondevano la qualità esecutiva della realizzazione”. “Il mio augurio è che la gratitudine per il lavoro svolto possa tradursi sempre più nell’impegno concreto di tutti per custodire e restaurare le pietre vive della nostra città”, ha osservato l’arcivescovo di Firenze, monsignor Gherardo Gambelli. (ANSA).