FIRENZE - SOCIAL HOUSING ALLA MANIFATTURA TABACCHI : 39 ALLOGGI NEL 2027

Trentanove appartamenti a canone calmierato saranno disponibili entro l’estate del 2027 alla Manifattura Tabacchi. Il progetto di social housing, presentato oggi all’auditorium della Fondazione CR Firenze, si inserisce nel progetto dell’ex sede produttiva dei Monopoli di Stato — attiva dal 1933 al 2001 — in un nuovo quartiere a funzione mista. L’area interessata dalla riqualificazione si estende su 110mila metri quadrati, mentre i 39 alloggi occuperanno una superficie totale di 2.657 metri quadrati . L’edificio si affaccia su via Tartini proprio accanto al Teatro Puccini . L’investimento ammonta a 9 milioni di euro, di cui 8 provenienti da Fondo Piani Urbani Integrati S.r.l. L’immobile, il cui cantiere è stato avviato un mese fa, verrà realizzato entro giugno 2027 e una volta finito verrà acquistato dal Fondo Housing Toscano, gestito da Investire SGR (Gruppo Banca Finnat) sostenuto da Fondazione CR Firenze, Regione Toscana e dalle principali fondazioni di origine bancaria del territorio. I nuovi appartamenti offriranno una risposta concreta alla crescente difficoltà di famiglie e giovani coppie di avere accesso alle richieste del mercato libero. L’edificio di nuova costruzione, sviluppato su sette piani, ospiterà complessivamente 27 trilocali e 12 bilocali. L’affitto, come previsto dalla convenzione con il Comune di Firenze, sarà quello previsto dagli accordi territoriali vigenti scontati del 20% per i primi dodici anni. Al termine di tale periodo, gli appartamenti saranno immessi sul libero mercato, con la possibilità per gli attuali residenti di riscattarli a condizioni vantaggiose. L’individuazione dei soggetti beneficiari sarà effettuata dal Comune con verifica del possesso dei requisiti minimi.