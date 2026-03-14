LIVORNO - SOLE 24ORE, LIVORNO AL SESTO POSTO PER IL CLIMA

I livornesi lo hanno sempre saputo, ma ora è arrivata anche la conferma del Sole 24 Ore: Livorno è una delle città con il miglior clima d’Italia. Infatti secondo l’ultimo report sull’Indice del Clima pubblicato dal Sole 24 Ore, Livorno si conferma ai vertici nazionali per qualità ambientale, conquistando un prestigioso sesto posto assoluto su 107 capoluoghi italiani. Nonostante una leggera flessione rispetto al quarto posto dello scorso anno, il capoluogo labronico domina letteralmente la classifica regionale. Lo studio, basato sui dati di 3B Meteo relativi al decennio 2015-2025, analizza 15 parametri diversi per determinare dove il meteo favorisce maggiormente il benessere dei cittadini. Il dato che balza agli occhi è il divario con il resto della regione. Livorno è l’unica toscana nella “top 10”.