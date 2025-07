Firenze - Tramvia: disagi CHIUDONO 2 rampe del viadotto Marco Polo

In una Firenze già satura di cantieri stradali e con il traffico sempre in tilt sono entrati nel vivo dalle 22 di ieri sera in viale Europa i lavori per la nuova linea tramviaria per Bagno a Ripoli da Firenze. Nello specifico, inizia la cosiddetta “ fase 1” del cantiere, quella che prevede anche la chiusura delle rampe di collegamento tra la direttrice in ingresso città del viadotto Marco Polo e viale Europa sul lato dell’Arno. Le rampe riapriranno a fine agosto. Dopodiché andrà avanti l’intervento per il completamento dell’area del futuro parcheggio “P1” prima interessata dai lavori del sottopasso. Cantiere che richiederà un altro mese e mezzo di tempo però non inciderà sul traffico svolgendosi nell’area interna al parcheggio. In viale Europa, nel tratto che sta tra via Olanda e via Cimitero del Pino, i binari saranno realizzati al centro della carreggiata e la viabilità scorrerà sul lato dell’Arno sempre con due corsie in ingresso e una in uscita città. Non è prevista nessuna variazione per la sosta. In questa fase delle lavorazioni sarà necessario chiudere la rampa di uscita dal viadotto in ingresso città e la rampa in entrata al viadotto per i veicoli provenienti da Rosano.

I mezzi in transito sul viadotto diretti in città dovranno proseguire a diritto sul Ponte Falcone e svoltando a sinistra su via Generale dalla Chiesa. Oppure potranno utilizzare la rampa di discesa dal viadotto Marco Polo verso Bagno a Ripoli per poi cambiare senso alla rotatoria tra via Pian di Ripoli e via di Rosano. I veicoli provenienti da Bagno a Ripoli e diretti sull’altra sponda dell’Arno potranno utilizzare il Ponte di Varlungo tramite via di Villamagna. L’avanzamento dei lavori consentirà, da lunedì, la riapertura alla circolazione di viuzzo del Pozzetto con senso unico da via di San Piero in Palco verso viale Europa fino al 3 agosto.