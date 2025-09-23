FIRENZE - UN CENTRO STUDI NEL CONVENTO AGOSTINIANO DEDICATO AL PAPA

Una parte del Convento agostiniano della Basilica di Santo Spirito sarà dedicato alla creazione di un Centro Studi aperto alla cittadinanza. E sarà intitolato al loro confratello più illustre, Papa Leone XIV. L’idea di un centro studi era già stata lanciata da padre pagano come alternativa alla RSA di lusso che doveva sorgere nei locali della ex caserma Ferrucci, adiacente al Convento. Una ipotesi alla quale pagano si era fortemente opposto (non è il luogo adatto, aveva spiegato) ottenendo l’appoggio anche dell’amministrazione comunale. E’ dal Ministero della difesa che dovrebbe arrivare una risposta definitiva ma per ora tutto tace. Nel frattempo il Centro Studi comunque partirà nei locali del Convento. Con l’intenzione, se le cose dovessero sbloccarsi come vorrebbe Pagano. di allargarlo all’ex Caserma.