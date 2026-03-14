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CALENZANO - VERSO LIBERO : TORNA IL FESTIVAL DELLA POESIA

Caterina Gonnelli
Caterina Gonnelli
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Con la primavera a Calenzano torna il Festival della poesia, Verso libero, arrivato alla terza edizione. Dal 19 al 21 marzo alla biblioteca CiviCa, al Teatro Manzoni e a Officina Civica sono in calendario incontri, letture, laboratori e spettacoli. E in questi giorni, per accompagnare l’arrivo del festival con versi e rime, in città sono affissi manifesti colorati con dieci poesie di autrici e autori. La manifestazione è realizzata dal Comune di Calenzano in collaborazione con l’associazione La Macchina del suono, con il contributo del Consiglio regionale della Toscana.

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