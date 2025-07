PISA - VIABILITA’: COMPLETATO PRIMO LOTTO TRA FUCECCHIO E SAN MINIATO – GIANI: “STRATEGICA PER TUTTA LA TOSCANA”

E’ terminato il primo stralcio dei lavori per l’ampliamento della strada regionale 436 nel tratto fra San Miniato e Fucecchio. Un’arteria determinante a cascata per tutta la Toscana, ha spiegato il presidente Giani. I lavori sono in due stralci per un importo complessivo di 2milioni 150mila euro quasi interamente regionali. Sarà inoltre realizzata una pista ciclabile per separare il percorso dei ciclisti dalla carreggiata della strada regionale migliorandone la sicurezza di marcia. Lo scopo è anche mettere in sicurezza il cammino dei pellegrini lungo la via Francigena in una porzione di percorso particolarmente frequentata