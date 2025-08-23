Cronaca

PISTOIA - A PISTOIA ARRESTATO UN 20ENNE PER AGGRESSIONE

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
La Squadra Mobile di Pistoia ha eseguito l’ordinanza di arresti domiciliari, emessa dal Gip su richiesta della Procura, nei confronti di un ventenne italiano. Il giovane è indagato per lesioni aggravate dopo un’aggressione avvenuta una notte dello scorso giugno in pieno centro storico.
Secondo le indagini la vittima era intervenuta in una lite tra altre persone, senza prendervi parte attiva. Per tutta risposta, il 20enne indagato lo avrebbe colpito con un pugno al volto, facendolo rovinare a terra e lasciandolo privo di sensi. Solo l’intervento di un’ambulanza ha permesso di soccorrere la vittima, che è stata trasportata al pronto soccorso per le cure del caso.
Gli investigatori della Squadra Mobile hanno avviato subito le indagini, analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e raccogliendo le testimonianze di chi aveva assistito alla scena. Grazie a questi elementi, è stato possibile identificare il presunto autore dell’aggressione, la cui posizione si è aggravata al punto da portare all’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare.
Le prove raccolte, che includono le riprese e le dichiarazioni di testimoni oculari, hanno convinto la Procura a richiedere la misura restrittiva. Il giudice ha quindi disposto gli arresti domiciliari con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico.

