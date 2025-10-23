Manuel Fortuna, Kevin Pellecchia e Alessandro Barberini, i tre ultrà fermati per l’agguato al pullman dei tifosi del Pistoia basket, costato la vita a Raffaele Marianella uno dei due autisti, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al gip Giorgia Bova chiamato a convalidare i loro fermi.
Tuttavia, dalla trascrizione dell’intercettazione ambientale compiuta in questura dalla Mobile subito dopo il fermo dei tre ultrà della Sebastiani Basket, ora accusati di omicidio, emergerebbe quella che pare un’ammissione di colpa.
PISTOIA - AGGUATO A BUS,FERMATO INTERCETTATO AMMETTE LANCIO MORTALE
Manuel Fortuna, Kevin Pellecchia e Alessandro Barberini, i tre ultrà fermati per l’agguato al pullman dei tifosi del Pistoia basket, costato la vita a Raffaele Marianella uno dei due autisti, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al gip Giorgia Bova chiamato a convalidare i loro fermi.