PISTOIA - ASSALTO A BUS TIFOSI PISTOIA BASKET: MORTO AUTISTA

La tragedia dell’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, costata la vita a Raffaele Marianella, 65 anni, accompagnatore dell’autista, ha lasciato un segno profondo. L’assessore allo sport del Comune di Pistoia, Alessandro Sabella, ha accolto i tifosi del gruppo Baraonda Biancorossa al loro arrivo in città, notando nei loro visi “lo sconforto per le scene strazianti a cui avevano assistito”. “È ovvio che c’era un’intenzione di far male – ha aggiunto l’assessore, parlando dell’accaduto -, non si è trattato di un semplice agguato, ma della volontà di colpire fortemente, altrimenti i massi di quelle dimensioni non sarebbero stati lanciati”. L’episodio, ha sottolineato Sabella, è “un fatto gravissimo, inaccettabile, violento, vigliacco, fatto da delinquenti assassini”. L’assessore ha poi voluto descrivere i tifosi della ‘Baraonda Biancorossa’ come “un gruppo di amici, di persone di varie età, padri e madri di famiglia, che non mollano mai la squadra e che si divertono ad andare ad assistere alle partite”. Ha concluso ribadendo che nello sport, pur essendoci rivalità e sfottò, “tutto finisce lì”, condannando con forza l’atto criminale.

