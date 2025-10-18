PISTOIA - BANCAROTTA SOCIETÀ SMALTIMENTO RIFIUTI, GDF CONFISCA 683.000

La guardia di finanza di Pistoia ha eseguito un sequestro finalizzato alla confisca di oltre 683.000 euro per la bancarotta di una società di smaltimento dei rifiuti all’esito di una sentenza del giudice dell’udienza preliminare che ha condannato un imprenditore a 2 anni 1 mese 10 giorni. Il giudice ha deciso anche in base a quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle e dal curatore fallimentare e ha ordinato la confisca del profitto dei reati, pari a 683.789 euro. Confiscate le quote di quattro società, per un valore nominale complessivo pari a 184.100 euro, quelle di due immobili per un valore di mercato stimato in 43.569 euro e due conti bancari. L’imprenditore avrebbe agito con operazioni dolose consistenti nel sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali (omesso versamento di tributi, dell’imposta sul valore aggiunto e delle ritenute previdenziali), nonché alla distrazione di quote di partecipazioni di altra società. Rilevata l’aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta.