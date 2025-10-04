Cronaca

BARBERINO (FI) - CAMION IN FIAMME NELLA GALLERIA LARGNANO SULLA A1

Corsa contro il tempo per riaprire la galleria dell’A1 danneggiata nella notte dall’incendio di un autotreno carico di materiale tessile a Largnano (nel comune di Barberino di Mugello). Oltre 60 maestranze e circa 20 mezzi all’opera sulla Direttissima, fra Firenze e Bologna. Società Autostrade si è attivata con le ispezioni dei tecnici per la valutazione dei danni e la definizione delle operazioni di ripristino. L’obiettivo è la riapertura del tratto nel pomeriggio di domani, domenica 5 ottobre, “in ragione degli ingenti danni riportati dall’infrastruttura”. Il calore e il fuoco hanno danneggiato per un buon tratto l’asfalto, la calotta di rivestimento, gli impianti interni, che vanno rimossi e sostituiti. Il Tir ha preso fuoco circa a metà della galleria, situata fra Aglio e Firenzuola (Firenze), mentre percorreva la carreggiata verso nord.

