FIRENZE - CENTRI: COMMERCIALI FURTI IN DUE GIOIELLERIE

Due colpi messi a segno in poco più di un’ora in due gioiellerie del Fiorentino con un bottino da quantificare. I furti sono avvenuti la scorsa notte a distanza di pochi chilometri, il primo alle 3 nel centro commerciale Il Parco a Calenzano, l’altro ai Gigli a Campi Bisenzio. Possibile che a colpire sia stata la stessa banda, ipotesi su cui si concentrano le indagini dei carabinieri.

Nel primo caso i ladri hanno aperto un varco sul tetto del centro commerciale e, dopo aver rimosso dei pannelli si sono calati nella gioielleria Sarni follie d’oro. Hanno spaccato una vetrina e sono filati via con alcuni oggetti. Intorno alle 4.30 il secondo furto. La banda ha usato un’auto come ariete per entrare nel centro commerciale i Gigli e sfondare le teche della gioielleria Stroili, riuscendo a mettere le mani anche in questo caso su alcuni dei preziosi. Ancora in corso l’inventario per stabilire l’entità del danno. I carabinieri sono ora al lavoro sui filmati delle telecamere dei due negozi e su quelle installate nei pressi dei due centri commerciali, che potrebbero aver ripreso il passaggio dei ladri. Si cerca anche di capire se possano esserci collegamenti con la scia di furti avvenuti nei mesi scorsi sempre in gioiellerie dentro centri commerciali nel Fiorentino, in alcuni casi con l’uso di auto come arieti per sfondare porte e vetrine.