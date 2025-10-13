LIVORNO - CONTESTAZIONE CONTRO SALVINI: CONVALIDATO UN ARRESTO

Resta in carcere Lorenzo Casula uno dei giovani arrestati alla manifestazione che ha contestato l’arrivo del Ministro Matteo Salvini la scorsa settimana, ai Pancaldi in occasione di un evento della Lega. In mezzo a chi manifestava pacificamente, 30 giovani dal volto coperto hanno iniziato una guerriglia contro le forze dell’ordine. Incappucciati, armati di spranghe e mazze da baseball hanno scatenato il caos e violenza lungo il viale Italia. Un tratto di lungomare che è diventato tappeto di vetro con il lancio di bottiglie contro i militari. Il 30 enne è comparso nella camera di consiglio intorno alle 9:30 del sabato e il giudice ha convalidato l’arresto. Epilogo diverso per un 19enne, inizialmente arrestato e poi rimesso in libertà. Le indagini proseguono. I poliziotti da circa una settimana stanno visionando i video per dare un volto ai responsabili del disordine pubblico.