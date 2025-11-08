Cronaca

PISTOIA - ESPLODE BANCOMAT A CASALGUIDI, LADRI IN FUGA A MANI VUOTE

Questa mattina, intorno alle ore 5:00, ignoti hanno tentato un colpo presso la filiale della Banca Toscana in via San Biagio a Casalguidi, nel comune di Serravalle Pistoiese. I malviventi hanno inizialmente cercato di aprire il bancomat utilizzando una carica di esplosivo, insufficiente però ad aprirlo, anche se l’esplosione è stata avvertita dagli abitanti del posto. Non riuscendo nel loro intento iniziale, i ladri non si sono arresi. Hanno quindi proseguito forzando l’accesso all’interno della banca attraverso la porta adiacente, ma anche l’accesso alla cassaforte interna non è andato a buon fine. Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi e le indagini. Un altro colpo con modalità simili è avvenuto sempre la notte scorsa, intorno alle 3, allo lo sportello bancomat del Banco Bpm di Torre del Lago (Lucca), anche in quel caso i malviventi sono fuggiti a mani vuote.

