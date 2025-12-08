Cronaca

BARBERINO DI MUGELLO (FI) - ESPLOSIONE IN ABITAZIONE UN MORTO

Maria Teresa Rabotti
Prima l’esplosione alle 3.45 della scorsa notte e poi l’incendio. Quando i soccorritori sono riusciti a entrare dentro l’appartamento, al primo piano di una palazzina a Barberino di Mugello in provincia di Firenze per Pierantonio Cianti, 71 anni, molto conosciuto in paese purtroppo non c’era più nulla da fare. Sarebbe quella di un gesto volontario l’ipotesi più accredita che sta emergendo dalle indagini, condotte dai carabinieri.
L’uomo, ex camionista in pensione, avrebbe dovuto lasciare l’abitazione a breve perché il contratto d’affitto non gli sarebbe stato rinnovato. Cianti, secondo conoscenti e vicini, sarebbe stato molto preoccupato da tempo per questa situazione. Non sono tuttavia escluse del tutto altre cause.
L’esplosione ha causato danni oltre che alle case vicine anche al retrostante viale della Repubblica, principale arteria di Barberino di Mugello, che è stato chiuso al traffico.

