Cronaca

Greve in Chianti (FI) - EXPO CHIANTI CLASSICO: 60 CANTINE DALL’11 AL 14 SETTEMBRE

Milko Chilleri
Milko Chilleri
Dall’11 al 14 settembre 2025, Greve in Chianti (Firenze) torna a celebrare l’amatissimo Gallo Nero con la 53ª edizione dell’Expo Chianti Classico, una delle rassegne enologiche più antiche e attese della regione. La manifestazione, promossa dal Comune in collaborazione con il Consorzio Vino Chianti Classico, offrirà un ricco programma di eventi culturali, musicali ed enogastronomici.

Oltre 200 vini in degustazione, nelle versioni Annata, Riserva e Gran Selezione: espressione del territorio e del suo simbolo più autentico. Un appuntamento che coniuga eccellenza agricola e valore culturale, promuovendo internazionalizzazione e corretti stili di vita, nonostante le incertezze legate al contesto attuale e alle difficoltà dell’export verso gli Stati Uniti.

Nel corso della manifestazione si terrà anche un ciclo di approfondimenti dedicati ai vini e agli oli del territorio, con cinque degustazioni guidate da tecnici e sommelier. In programma, inoltre, tour ed escursioni a piedi per scoprire i tesori nascosti del Chianti Classico e incontrare da vicino le persone che li custodiscono.

