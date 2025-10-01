PISTOIA - FRODE IN GESTIONE CAS, 5 ARRESTI

Un’indagine partita nel dicembre 2023 a seguito di un’ispezione per irregolarità igienico-sanitarie in un Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) a San Marcello Piteglio (Pistoia) ha svelato un quadro di profondo degrado e frode.

I Carabinieri del Nas di Firenze e Salerno hanno eseguito cinque misure cautelari (un arresto in carcere e quattro ai domiciliari) e un sequestro preventivo di beni per 720mila euro nei confronti della cooperativa sociale Desy, con sede a Castel San Giorgio (Salerno).

Gli amministratori e collaboratori della cooperativa sono accusati di concussione verso i richiedenti asilo, frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata in danno dello Stato e false attestazioni.

Secondo gli investigatori richiedenti asilo erano lasciati in stato di “abbandono”: la struttura era sprovvista di riscaldamento, acqua calda e spesso anche energia elettrica. Nonostante il disservizio, la Desy attestava falsamente la regolare fornitura delle prestazioni alla Prefettura di Pistoia per incassare i fondi.

Alle proteste, i dipendenti avrebbero risposto con la concussione, minacciando gli ospiti per costringerli a firmare i falsi “fogli presenza”. La Desy aveva incassato oltre 1,2 milioni di euro dalle Prefetture in diverse province nel biennio 2022-2024.