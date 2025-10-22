Cronaca

FIRENZE - FUGA GAS : TRAFFICO IN TILT

Ore 12.30 un forte odore di gas richiama l’attenzione di cittadini in via Masaccio, nei pressi dell’intersezione con via Sandro Botticelli . Durante un intervento di scavo una benna ha rotto l’allacciamento in bassa pressione. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Toscana Energia e i vigili del fuoco per una prima e tempestiva messa in sicurezza al fine di interrompere la fuoriuscita di gas, dopo questa operazione sono iniziati i lavori di riparazione dell’allacciamento danneggiato. Per consentire le operazioni in sicurezza, è stato chiuso temporaneamente il tratto di via Masaccio tra via degli Artisti e via Fra Bartolomeo. Durante l’intervento nella zona è ‘saltata’ l’energia elettrica che alimentava alcuni semafori della vicina piazza della Libertà, con evidenti ripercussioni sul traffico veicolare. Si tratta di una zona già molto provata dai lavori della tramvia. I vigili del fuoco di Firenze, intervenuti anche con il nucleo Nbcr, sono stati impegnati per circa tre ore insieme alla polizia Municipale.

