PISTOIA - GDF SEQUESTRA 1.500 PRODOTTI PER LA SCUOLA NON SICURI

Circa 1.500 articoli di cancelleria, tra diari, matite, penne e zaini, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo dalla Guardia di Finanza di Pistoia. I prodotti, esposti per la vendita al dettaglio, sono risultati privi delle etichettature e informazioni minime obbligatorie previste dal Codice del Consumo. L’operazione, condotta dal Gruppo di Pistoia e dalla Compagnia di Montecatini Terme, si inserisce in un intensificato piano di controlli economici del territorio, focalizzato in particolare sui fenomeni che possono costituire un pericolo per i consumatori, specialmente i più giovani, e alterare la regolarità del tessuto economico locale. I controlli, intensificati in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico, hanno preso di mira esercizi commerciali dediti alla vendita di prodotti per la scuola, gestiti da soggetti sinici. Ai titolari sono stati notificati i verbali di accertamento per la successiva irrogazione di sanzioni amministrative da parte della Camera di Commercio di Pistoia – Prato. La merce sequestrata è destinata alla confisca. L’azione mira a garantire la sicurezza e la corretta informazione per i consumatori.