FIRENZE - INCENDIO PARCHEGGIO PIAZZA ALBERTI: LE TESTIMONIANZE

Nell’incendio scoppiato ieri pomeriggio al secondo piano del parcheggio di piazza Alberti a Firenze non risultano feriti ma sono rimaste danneggiate complessivamente cinque autovetture. Il rogo, spiegano i vigili del fuoco, è sotto controllo e ha interessato un’auto dalla quale si è sviluppato l’incendio e per irraggiamento ha coinvolto anche la vettura accanto. Altre tre vetture hanno invece riportato dei danneggiamenti da irraggiamento del calore. Abbiamo raccolto alcune testimonianze.