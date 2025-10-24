Cronaca

TOSCANA - MALTEMPO: RAFFICHE FINO A 130KM/H E ALBERI CADUTI

Rachele Campi
Rachele Campi
LIVE

Sono state ore di apprensione per la costa toscana sferzata dal vento per ore con raffiche che hanno toccato i 130km/h a Castelnuovo Val di Cecina e 118km/ all’Argentario. Le isole dell’arcipelago e il litorale livornese sono stati messi a dura prova, con onde che hanno interrotto il traffico marittimo. In Gorgona e all’Isola d’Elba hanno raggiunto i 4 metri di altezza. Ieri sera il viale Italia a Livorno è stato chiuso al traffico. In strada sassi portati dalle onde, tamerici spezzate. 48 mm di pioggia in meno di un’ora sono invece caduti a Comano (Massa). Il fiume Lima è salito al primo livello. Il maltempo nelle ultime ore ha colpito anche la Garfagnana. A Orzaglia-Vibbiana  l’esondazione di un torrente ha causato l’allagamento della strada comunale, a Gallicano, in località La Barca, operai comunali e volontari sono intervenuti per rimuovere l’acqua da una strada e da due cantine. A causa del forte vento che ha interessato la Versilia, sono state molte le richieste di intervento alla sala operativa dei Vigili del Fuoco, la maggior parte per alberi caduti e rami pericolanti. Giunte sul posto squadre da altri comandi: Grosseto, Arezzo e Firenze. Adesso il quadro è in miglioramento anche se il vento continuerà a soffiare di libeccio.

Articoli correlati

PISTOIA - AGGUATO A BUS,FERMATO INTERCETTATO AMMETTE LANCIO...

FIRENZE - FUGA GAS : TRAFFICO IN TILT

MASSA CARRARA - BOMBA D’ACQUA A FOSSONE, DECINE...

RIETI - AUTISTA UCCISO, TRE ULTRà DEL RIETI...

PISTOIA - GDF SEQUESTRA 1.500 PRODOTTI PER LA...

PISTOIA - ASSALTO A BUS TIFOSI PISTOIA BASKET:...

LIVORNO - TENTA IL SUICIDIO, LA SALVONO I...

FIRENZE - CORTEO GKN ALL’AEROPORTO: INDAGA LA DIGOS

PISTOIA - BANCAROTTA SOCIETÀ SMALTIMENTO RIFIUTI, GDF CONFISCA...

CORTONA (AR) - INCENDIO IN AZIENDA: FIAMME VISIBILI...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia