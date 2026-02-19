Firenze - Nuovi mercati per il Chianti, cresce il Morellino

È il Sangiovese a legare le due denominazioni protagoniste di oggi: Chianti e Morellino di Scansano. Alla Fortezza da Basso di Firenze, l’anteprima delle nuove annate racconta un Chianti che con la vendemmia 2025 punta a ritrovare equilibrio in cantina dopo le eccedenze del 2024. Per il Morellino arriva invece una novità importante: la nuova tipologia Superiore, senza obbligo di affinamento in legno, insieme alla conferma di una denominazione solida nel mercato italiano e sempre più capace di dialogare con un pubblico giovane e curioso.

Per il Chianti il 60% della produzione passa dalla GDO, un canale dove la denominazione ha consolidato un ottimo rapporto qualità-prezzo. In un momento in cui i consumi di vino calano ovunque, diventa essenziale aprire nuovi mercati: il Chianti è già attivo in Sudamerica e mantiene una presenza anche in Cina.

Da qui l’invito, sempre più condiviso, a lavorare tra consorzi con unioni di intenti, facendo massa comune per rafforzare la competitività internazionale.