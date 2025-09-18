PISA - OMICIDIO MELLO: PERIZIA PSICHIATRICA SU NANNETTI

Cronaca

Sarà sottoposto a perizia psichiatrica  Kristian Nannetti, reo confesso dell’omicidio di Flavia Mello Agonigi, uccisa il 12 ottobre di un anno fa in un casolare a Sant’Ermo, una frazione di Casciana Terme Lari in provincia di Pisa. Il corpo fu gettato in una cisterna al piano terra dell’abitazione in cui Nannetti viveva, in condizioni precarie. Ricostruita la dinamica dall’imputato. I due si sarebbero incontrati per consumare un rapporto sessuale a pagamento. Partiti dalla Discoteca Don Carlos poi in auto fino a Sant’Ermo. Una lite sul prezzo della prestazione, e il 34enne ha ucciso la donna con 20 coltellate. Secondo la difesa però Nannetti avrebbe reagito per difesa alla violenza esercitata dalla Mello su di lui. Il corpo fu ritrovato 13 giorni dopo. A dare l’allarme della scomparsa della donna era stato il marito. Fondamentali i tabulati telefonici che hanno portato la polizia a rintracciare Nannetti che adesso sarà giudicato con rito abbreviato.

