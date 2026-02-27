FIRENZE - OMICIDIO NELLA NOTTE IN UN APPARTAMENTO A RIFREDI

E’ finita con un omicidio la lite tra diverse persone cominciata davanti alla stazione di Rifredi, popoloso quartiere fiorentino, e proseguita poco distante, in un appartamento in via Reginaldo Giuliani. Qui, la notte scorsa, intorno alle 2, un uomo è stato trovato morto e altri due feriti. La vittima aveva 33 anni ed era originaria della Sicilia; i feriti, 30 e 50 anni, anche loro italiani, sono ricoverati all’ospedale di Careggi. Una lite finita in tragedia. Le indagini, condotte dai carabinieri e coordinate dalla procura, sono serrate: si cerca di capire cosa sia successo e quale movente abbia scatenato tanta violenza. Le ipotesi più accreditate sono due: una discussione per questioni di droga, visti i precedenti delle persone coinvolte, e un contrasto improvviso durante un festino. Sarebbero tre le persone al centro delle indagini ma non è chiaro se in qualità di indiziati o di testimoni e non è chiaro se tra loro ci sia l’uomo che ha impugnato il coltello.

Stando ad una prima ricostruzione, in tre si sarebbero incontrati nei pressi della stazione di Rifredi e qui sarebbe cominciato il litigio; uno dei tre, inseguito dagli altri, ha trovato rifugio a casa di un amico, nella vicina via Reginaldo Giuliani, dove era presente anche un altro uomo. Un riparo che però non è bastato a placare l’ira tanto che i due inseguitori sono riusciti ad entrare nel portone e a raggiungere l’appartamento all’interno del quale, sempre secondo quanto ricostruito dagli investigatori, è scoppiata la colluttazione al culmine della quale sono spuntati i coltelli. Bilancio: un morto e due feriti, uno dei quali grave.

Sul posto ha lavorato a lungo la Scientifica che ha messo insieme svariati reperti utili a comporre la dinamica dei fatti. Le telecamere presenti nella strada potrebbero dare o aver già dato indicazioni ai carabinieri.