MONTALE (PT) - OPERAIO PRECIPITA DAL TETTO DI UN CAPANNONE A MONTALE: È GRAVE

A Montale, in via Guido Rossa, un operaio di 58 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal tetto di un capannone. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, mentre l’uomo, dipendente di una ditta esterna, stava eseguendo dei lavori in un’azienda tessile. I soccorritori del 118 sono intervenuti subito e, a causa delle gravi lesioni riportate, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 1 per trasportare l’uomo in codice rosso all’ospedale di Careggi a Firenze. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco, i carabinieri, il personale della medicina del lavoro e la polizia municipale per avviare le indagini e accertare le cause della caduta e le eventuali responsabilità.

