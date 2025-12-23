PISTOIA - OPERAZIONE ‘OCCHI DI GATTO’, POLSTRADA INCASTRA LADRO SERIALE

Si è conclusa con un arresto l’operazione “Occhi di gatto”, condotta dagli investigatori della Polizia Stradale di Pistoia sotto il coordinamento della Procura locale. L’indagine ha permesso di fermare un uomo di 34 anni, specializzato in furti aggravati, truffe e uso indebito di carte di credito. Il provvedimento di fermo è scattato per l’evidente pericolo di fuga del soggetto, già gravato da numerosi precedenti specifici contro il patrimonio.

Tutto è iniziato dalle segnalazioni di diversi furti avvenuti nei pressi di scuole, cimiteri e centri commerciali pistoiesi. La svolta è arrivata grazie all’occhio attento di alcuni testimoni che avevano notato un’auto sospetta caratterizzata da un particolare adesivo a forma di occhi sul retro; un dettaglio estetico che ha dato il nome all’intera attività investigativa. Il malvivente agiva con un repertorio di inganni consolidati: dalla “truffa dello specchietto” a quella del “falso investimento di animale”, fino alla “tecnica del pneumatico forato”. Tutto questo per far scendere dall’auto la vittima e poter rubare con destrezza borse o altri oggetti lasciati nell’abitacolo.

Le vittime prescelte erano quasi sempre le più vulnerabili, come anziani e disabili, spesso pedinati per chilometri prima di essere colpiti. Una volta sottratto il portafoglio, se l’uomo riusciva a recuperare il codice PIN, procedeva immediatamente a prelievi fraudolenti presso gli sportelli bancomat. Grazie a pedinamenti e moderne tecniche d’indagine, gli agenti hanno ricostruito almeno dieci episodi criminali avvenuti nel Pistoiese.