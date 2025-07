PISA - PROFESSORE IN CONGENDO PARENTALE LAVORAVA IN MEDIO ORIENTE

Professore di elettrotecnica e applicazioni in un istituto scolastico di secondo grado nel Comune della Val di Cecina, ma anche imprenditore di 12 società. Così un docente è finito nel mirino della Guardia di Finanza di Pontedera, che dopo alcuni controlli ha verificato che il dipendente pubblico svolgeva a vario titolo attività imprenditoriale in palese violazione delle norme e con un presunto danno erariale di oltre 1,3 milioni di euro. Ma non è finita. Per due anni avrebbe esercitato l’attività extra professionale di ingegnere, con regolare Partita Iva, ma senza le previste autorizzazioni, tra l’altro, spesso usufruendo dell’istituto del “Congedo Parentale”, che avrebbe dovuto essere utilizzato per motivi di famiglia e non per attività lavorative. Il docente si sarebbe recato in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Tunisia, Francia, Germania per svolgere prestazioni lavorative di libero professionista, il tutto mentre stava usufruendo di congedo parentale. L’esito delle attività svolte è stato comunicato all’Ispettorato per la Funzione Pubblica – Dipartimento della Funzione Pubblica per il successivo interessamento della Amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico per le valutazioni di competenza.