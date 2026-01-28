Cronaca

EMPOLI - SCOPERTA RAFFINERIA DI COCAINA: MAXISEQUESTRO E 4 ARRESTI

Nadia Tarantino
Se fossero finiti nelle piazze dello spaccio, i 34 chili di cocaina sequestrati dai carabinieri di Empoli avrebbero fruttato 700mila euro. E invece i militari sono arrivati prima e hanno smantellato una vera e propria fabbrica della droga e arrestato quattro persone per detenzione, produzione e raffinazione di stupefacenti. In carcere sono finiti un albanese e tre colombiani di età compresa tra i 23 e 59 anni.
A mettere in moto le indagini sono stati i movimenti sospetti attorno all’abitazione dell’albanese. Il tempo di organizzare qualche appostamento ed è emerso il motivo del viavai: sul retro della casa, l’uomo aveva ricavato uno spazio trasformato in raffineria. La perquisizione ha portato al sequestro di diversi panetti di droga per un totale di 34 chili, vaschette, bilance, presse, macchine per il sottovuoto, un forno e tutto il necessario per produrre e raffinare la cocaina. Nel locale sono stati rinvenuti anche strumenti in grado di rilevare la presenza di microspie.
I quattro indagati sono rinchiusi nel carcere di Sollicciano.

