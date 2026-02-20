Cronaca

EMPOLI (FI) - SEQUESTRATI DROGA E ARMI: DUE ARRESTI

Due arresti e il sequestro di circa 3 chili e mezzo di hashish, 204 grammi di cocaina, 32 grammi di marijuana, sostanza da taglio, materiale per il confezionamento, 900 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori provento dell’attività di spaccio, e armi e munizioni detenute illegalmente. E’ il bilancio di un’operazione della guardia di finanza a Empoli.
Nel corso del servizio, eseguito con il supporto di un’unità cinofila del corpo, spiega la Gdf in una nota, è stato sottoposto a controllo un uomo, già con precedenti e attivo nel centro storico empolese. Il cane antidroga ‘Paco’ ha fiutato la presenza di sostanze stupefacenti sull’auto dell’uomo.
I controlli estesi anche all’abitazione, hanno consentito di trovare e sequestrare la droga.
Nel corso delle ricerche l’attenzione è stata estesa a un’abitazione adiacente, dalla quale provenivano ulteriori ‘tracce odorose’, spiegano ancora i finanzieri, rilevate dall’unità cinofila. La conseguente perquisizione ha portato al controllo di un uomo, incensurato, nella cui disponibilità è stato trovato circa un kg di hashish, abilmente occultato.

