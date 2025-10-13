PRATO - Spaccata nella notte al negozio Deka Upper: rubati abiti sportivi e il fondo cassa

Furto con spaccata questa al negozio di abbigliamento sportivo Deka Upper, in viale Montegrappa. Intorno alle 2 del mattino, i ladri hanno sfondato la porta d’ingresso del punto vendita utilizzando un tombino, poi rimesso al suo posto . Sotto i colpi, il vetro e i cardini della porta hanno ceduto, consentendo ai ladri di introdursi rapidamente all’interno. Una volta dentro, hanno portato via alcuni capi di abbigliamento e il fondo cassa, circa 300 euro. “Abbiamo anche una telecamera – racconta il titolare, Romano Cestelli –. L’allarme è scattato subito e la polizia è arrivata in pochi minuti, ma i ladri erano già fuggiti. Generalmente non lasciamo denaro in negozio, ma sabato mi sono dimenticato di togliere il fondo cassa”. Oltre al bottino, il commerciante dovrà affrontare anche le spese per la sostituzione della porta d’ingresso, gravemente danneggiata. “Purtroppo non è la prima volta – aggiunge Cestelli –. In 26 anni di attività abbiamo subito venti furti. L’ultimo risale a circa cinque anni fa. Ormai, purtroppo, non ci stupiamo più”. Le forze dell’ordine acquisiranno le immagini delle telecamere di sorveglianza per cercare di individuare i responsabili della spaccata.