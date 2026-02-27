CASTELFIORENTINO (FI) - SPACCIO DI DROGA: SEQUESTRO PREVENTIVO DI 140MILA EURO

Sequestro preventivo a Castelfiorentino di oltre 140mila euro nei confronti di una persona sospettata di spaccio di droga soprattutto cocaina. L’operazione della Guardia di Finanza di Firenze si inserisce in una più ampia indagine della Procura della Repubblica e della Direzione Distrettuale Antimafia che ha portato a scoprire due distinte associazioni a delinquere dedite al traffico di stupefacenti. Al momento della perquisizione l’indagato è stato trovato in possesso della somma di denaro in contanti dentro un borsone. Le indagini di natura patrimoniale svolte dalle Fiamme Gialle – non hanno trovato alcuna giustificazione. Inoltre, l’uomo non ha saputo fornire alcuna spiegazione né alla polizia giudiziaria né all’Autorità Giudiziaria nel corso del suo interrogatorio. L’indagato attualmente non solo non svolge alcuna attività lavorativa ma ha anche beneficiato del Reddito di cittadinanza. Questa operazione si inserisce nell’indagine che interessato due consorterie criminali di matrice albanese ampie, nuove ed autonome rispetto alle organizzazioni sinora conosciute, con compiti e ruoli ben definiti, con basi logistiche e operative in Toscana soprattutto nelle province di Firenze e Siena e canali di rifornimento in Lombardia. L’esecuzione del sequestro preventivo di oltre € 140.000 a un indagato arriva al termine di una complessa attività di indagine coordinata dalla Procura Distrettuale Anti-Mafia che ha portato tra il dicembre 2025 e lo scorso gennaio a 10 indagati (8 custodie cautelari in carcere e 2 arresti domiciliari), per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope