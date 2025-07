MONTECATINI TERME - VIOLENZA SESSUALE: ARRESTATO 60ENNE A MONTECATINI

Violenza sessuale, maltrattamenti e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sono le accuse che hanno portato all’arresto di un 60enne italo-tunisino, residente in Valdinievole. L’arresto è stato eseguito dalla Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Montecatini Terme.

Le indagini sono partite dalla denuncia di una 34enne tunisina, che ha rivelato di aver subito gravi violenze. La donna aveva conosciuto l’uomo tramite un social network circa un anno fa e i due avevano concordato un matrimonio fittizio in Tunisia. La vittima aveva pagato 2.500 euro all’uomo per un matrimonio che le avrebbe permesso di entrare in Italia, senza alcuna intenzione di una vera relazione.

Dopo il matrimonio, avvenuto nel gennaio 2025 in Tunisia, la donna è stata ospitata nell’appartamento dell’uomo in Italia. Fin dall’inizio della convivenza, l’uomo l’avrebbe costretta ad avere rapporti sessuali non consensuali e avrebbe avuto comportamenti prepotenti e vessatori.

La donna, in una situazione di estrema vulnerabilità, ha denunciato i fatti alla Polizia di Montecatini. Grazie al rapido intervento delle autorità, la vittima è stata subito protetta e trasferita in una struttura sicura. L’Autorità Giudiziaria ha emesso per il 60enne l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, che è stata eseguita dalla polizia.