Cronaca

FIRENZE - VIPER : SPENTO INCENDIO E REVOCATA CHIUSURA FINESTRE

Caterina Gonnelli
Caterina Gonnelli
LIVE

Sono terminate stamani le operazioni di spegnimento dell’incendio che ha interessato dalla serata di sabato l’edificio del Viper Theatre di Firenze, in via Pistoiese, centro di musica, arti e aggregazione sociale voluto fortemente dal Comune. I danni sono ingenti e la struttura non è agibile. Nella tarda mattinata sono iniziati i primi sopralluoghi dei tecnici del Comune. E’ stata disposta la messa in sicurezza dell’area in sinergia con i gestori del locale: questa sera con la presenza di personale di guardiani mentre domani mattina prenderanno il via gli interventi per impedire eventuali accessi. Le autorità competenti hanno disposto la revoca dell’invito a tenere le finestre chiuse e a sospendere le attività all’aperto: non ci sono più rischi legati ai fumi che sono stati il problema principale per l’area limitrofa al Viper ovvero Piagge, Brozzi, Peretola, San Donnino, Mantignano e Ugnano. Mentre si cerca di individuare la dinamica e il colpevole la stagione teatrale è a rischio e si cerca di trovare soluzioni grazie anche all’appoggio dell’amministrazione comunale.

Articoli correlati

MONTALE (PT) - OPERAIO PRECIPITA DAL TETTO DI...

LIVORNO - ACCOLTELLA L’EX MARITO, E’ GRAVE. DONNA...

Greve in Chianti (FI) - EXPO CHIANTI CLASSICO:...

FIRENZE - FIAMME AL VIPER THEATRE: DOPPIO INCENDIO...

PRATO - GUERRA DELLE GRUCCE: NUOVA PERQUISIZIONE AL...

PISTOIA - A PISTOIA ARRESTATO UN 20ENNE PER...

SAN MARCELLO (PT) - TRUFFA DEL FINTO CARABINIERE:...

PRATO - MALTEMPO: NUBIFRAGI, GRANDINE E ALBERI ABBATTUTI

PRATO - Interdittiva antimafia per azienda edile pratese:...

TOSCANA - ATTACCHI CYBER IN TOSCANA: RECORD NEGATIVO

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia