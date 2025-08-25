FIRENZE - VIPER : SPENTO INCENDIO E REVOCATA CHIUSURA FINESTRE

Sono terminate stamani le operazioni di spegnimento dell’incendio che ha interessato dalla serata di sabato l’edificio del Viper Theatre di Firenze, in via Pistoiese, centro di musica, arti e aggregazione sociale voluto fortemente dal Comune. I danni sono ingenti e la struttura non è agibile. Nella tarda mattinata sono iniziati i primi sopralluoghi dei tecnici del Comune. E’ stata disposta la messa in sicurezza dell’area in sinergia con i gestori del locale: questa sera con la presenza di personale di guardiani mentre domani mattina prenderanno il via gli interventi per impedire eventuali accessi. Le autorità competenti hanno disposto la revoca dell’invito a tenere le finestre chiuse e a sospendere le attività all’aperto: non ci sono più rischi legati ai fumi che sono stati il problema principale per l’area limitrofa al Viper ovvero Piagge, Brozzi, Peretola, San Donnino, Mantignano e Ugnano. Mentre si cerca di individuare la dinamica e il colpevole la stagione teatrale è a rischio e si cerca di trovare soluzioni grazie anche all’appoggio dell’amministrazione comunale.