FIRENZE - MEHTA CANCELLA CONCERTI CON FILARMONICA DI ISRAELE

Il grande direttore d’orchestra Zubin Mehta ha deciso di cancellare tutti i suoi concerti fissati con la Filarmonica di Israele per protesta contro la politica di governo di Netanyahu verso i palestinesi. Lo ha detto, in una intervista a India Today durante i concerti della Filarmonica di Belgrado da lui diretti in questi giorni a Mumbai in occasione del suo 90/o compleanno.

“In questo modo – ha detto Zubin Mehta – voglio manifestare in maniera decisa il mio dissenso rispetto a come il premier israeliano sta trattando la questione palestinese”, “spero che le prossime elezioni facciano piazza pulita della sua maggioranza”. Mehta, che è direttore onorario a vita del Maggio Musicale Fiorentino, ha anche detto: “Lavoro con la Filarmonica di Israele da 50 anni. Ho imparato tanto da questa orchestra, anche sul piano umano” e “quando sono arrivato in Europa non conoscevo l’antisemitismo. In India non ne avevo mai avuto esperienza. Ho cominciato a conoscerlo da studente a Vienna quando il padrone di casa mi vietò di invitare amici ebrei”, ma “non posso separare musica da politica. Come tanti altri colleghi, del resto. Comunque ci sono anche coloro che riescono a farlo: chiudono gli occhi e girano la testa dall’altra parte”.

“Non sono d’accordo con la politica del premier Netanyahu ed è questo il motivo che mi ha fatto prendere la decisione che include la cancellazione di tutti i miei impegni per questa stagione. Tornerò di nuovo con loro nel mese di maggio del 2027”. Lo ha ribadito il maestro rientrato oggi a Firenze da Mumbai per dirigere il concerto fuori programma del 21 gennaio al Maggio Musicale Fiorentino.