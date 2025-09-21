Politica

PISTOIA - BONACCINI, REGIONALI SONO TEST NAZIONALE PER CAMPO LARGO

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
LIVE

“Quello che vedo è un centrosinistra che può dimostrare, nelle regioni al voto che, come a novembre 2024 in Umbria e in Emilia e Romagna, nonostante un vento di destra forte in tutto l’Occidente, la destra si può battere”. Lo ha detto il presidente del Pd Stefano Bonaccini a Pistoia per un’iniziativa elettorale per le Regionali a favore di Eugenio Giani, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se un buon risultato del campo largo alle Regionali potrà avere conseguenze sulla tenuta del governo nazionale. “Tenete conto – ha aggiunto – che vanno al voto sette regioni, quindi è un test nazionale, perché complessivamente in quelle sette regioni vivono più di 20 milioni di abitanti, quindi più di un terzo degli italiani, più di un terzo degli aventi diritto al voto. Le tre regioni che stiamo governando Toscana, Campania e Puglia, valgono due terzi di quei 20 milioni. Riconfermarsi in queste già significa dimostrare che c’è un pezzo d’Italia in cui la destra, nonostante abbia il vento che le gonfia le vele, anche in Italia può perdere”.

Articoli correlati

FIRENZE - REGIONALI, 5 STELLE AI NASTRI DI...

FIRENZE - AVS PRESENTA LE LISTE: “SAREMO UNA...

FIRENZE - REGIONALI: LA LEGA SUONA LA CARICA...

PRATO - Il campo largo ai nastri di...

FIRENZE - REGIONALI: UNA SOLA LISTA CIVICA E...

FIRENZE - TOMASI SI PRESENTA: “STO DALLA PARTE...

PISTOIA - ELEZIONI REGIONALI: PRESENTATI I CANDIDATI DEM...

LIVORNO - IL CANDIDATO ALESSANDRO TOMASI NEL QUARTIERE...

TOSCANA - DEROGHE E LISTINI BLOCCATI: IL PD...

FIRENZE - REGIONALI: NEL PROGRAMMA DI AVS IL...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia