PISTOIA - ELEZIONI REGIONALI: PRESENTATI I CANDIDATI DEM PISTOIESI

“Mettiamo in campo sia l’esperienza che la gioventù e quindi siamo pronti a questa campagna elettorale, che vedrà il Partito Democratico provinciale fortemente impegnato, soprattutto qui a Pistoia, dove abbiamo come competitore l’attuale sindaco, Alessandro Tomasi, che è candidato per il centrodestra alla presidenza della Regione”. Lo ha detto Marco Mazzanti, segretario provinciale del Pd pistoiese, presentando oggi alla stampa il listino provinciale in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre. I candidati in corsa sono Bernard Dika (capolista), portavoce negli ultimi cinque anni del presidente Eugenio Giani; Chiara Cardelli, già consigliera comunale a Pieve a Nievole; Riccardo Trallori, già consigliere comunale a Pistoia ed ex segretario provinciale dem; Stefania Nesi, insegnante, attuale presidente dell’assemblea provinciale del Pd, nonché consigliera comunale a Pistoia; Valerio Bandini, amministratore di Marliana; e Irene Bottacci, attualmente consigliera comunale a Pistoia. Ai sei candidati del listino provinciale va aggiunta Simona Querci, che invece fa parte del listino regionale bloccato, e che vanta una lunga esperienza politica e anche come amministratrice, avendo ricoperto il ruolo di vicesindaca a Serravalle Pistoiese.