LIVORNO - IL CANDIDATO ALESSANDRO TOMASI NEL QUARTIERE VENEZIA

Rachele Campi
Il candidato del centro destra per la presidenza della regione Toscana Alessandro Tomasi arriva a Livorno. Un incontro con i cittadini nel quartiere storico della venezia, per parlare dei problemi della citta. Sul Fronte sicurezza tiene banco la zona rossa in piazza Garibaldi che verrà istituita entro la fine di settembre.

