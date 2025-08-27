PRATO - Il Pd si ricompatta in vista del voto regionale: Biffoni, Martini e Marta Logli verso la candidatura

Sono giorni frenetici di consultazioni, questi di fine agosto, per il Pd pratese, con il segretario Marco Biagioni che sta procedendo con una ricognizione a 360 gradi per arrivare alla sestina di nomi da indicare alla segreteria regionale, cui spetta l’ultima parola nella scelta dei candidati alle prossime Regionali, in programma il 12 e 13 ottobre.

Al momento il dogma è quello di preservare l’unità del partito, messa a dura prova dalla vicenda che ha portato al commissariamento del Comune, con tutti gli strascichi che ne sono seguiti. Proprio per questo il lavoro di Biagioni in questi giorni è stato quello del sarto impegnato a cucire una tela in grado di tenere insieme le varie anime del Pd. E i primi nomi che filtrano vanno proprio in questa direzione. “Abbiamo seguito i criteri della competenza, dell’esperienza e dell’innovazione” fanno filtrare da via Carraia. Così ecco uscire una prima terna che rispecchia in pieno l’intento con i nomi dell’ex sindaco Matteo Biffoni, dell’attuale consigliere regionale Marco Martini e della giovane Marta Logli, membro della direzione nazionale del Pd e figura di spicco nei Giovani Democratici, di cui è presidente regionale, ma anche portavoce della mozione Schlein all’ultimo congresso e quindi in linea con l’input arrivato dal Pd regionale di dare rappresentanza proprio alla componente più vicina alla segretaria nazionale. Per chiudere la sestina di nomi verrà probabilmente seguito il criterio territoriale, con un rappresentante di Montemurlo e uno della Val di Bisenzio, visto che Martini è riconducibile all’area Medicea. Il sesto nome, per completare il puzzle, verrà poi scelto in base a queste ultime due indicazioni, per capire se la casella spetterà ad un uomo o ad una donna, in virtù dell’obbligo dell’alternanza tra sessi.

Una volta messa a punto la proposta, ecco che questa passerà al vaglio della segreteria regionale, che si è riservata l’ultima parola sulla scelta delle candidature. Poi, una volta passato il voto regionale, per il Pd pratese si aprirà la fase del congresso.