LIVORNO - LITE IN PALAZZO COMUNALE TRA SALVETTI E PERINI

In un video affidato ai social il consigliere comunale di Livorno Alessandro Perini lancia il suo sfogo a seguito di tensioni registrate durante una commissione consiliare dedicata ai temi della sicurezza urbana e della mala movida. Dall’altra parte Luca Salvetti. Il consigliere di fratelli d’Italia afferma che il primo cittadino gli avrebbe detto di essere un elemento criminogeno, ma a smentirlo ci sono le registrazioni in aula. A fine commissione nessuno scontro fisico ma sicuramente toni accesi che hanno spinto il sindaco a presentare un esposto d’ufficio e una querela a titolo personale. Il sindaco non è un pungiball, se viene attaccato sul piano personale deve rispondere, dice Salvetti.

