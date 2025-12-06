FIRENZE - MALUMORI PD: DIREZIONE PREVALE LA TATTICA TUTTO RIMANDATO

La direzione del Pd che si è tenuta oggi a Firenze doveva essere la resa dei conti dopo mesi di tensioni e di malumori dei territori e delle correnti. Oggi almeno dalle parole del segretario Emiliano Fossi così non è stato. Sembra aver prevalso la tattica alla sostanza. Tutto sembra essere rimandato al 17 gennaio quando l’assemblea regionale dovrà giudicare il disegno che propone il segretario per uscire da questa impasse.

Il termometro di una crisi che c’è nel Pd e che non si può nascondere è stata la direzione cittadina di Prato che si è chiusa nel caos.

E’ intervenuto anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che ha sottolineato come la Toscana debba pesare di più a livello nazionale.