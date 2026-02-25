PRATO - PD A STELLE E STRISCE: IL REGGENTE È DI SANZO

Sarà il deputato Christian Di Sanzo a guidare da segretario reggente il Pd di Prato al voto per il rinnovo del Consiglio comunale e l’elezione del sindaco. Con lui un coordinamento composto da dieci nomi, rappresentativi di tutte le anime del partito. E’ questo l’esito dell’assemblea provinciale del partito che ieri sera 24 febbraio, al circolo Cherubini di Grignano, ha chiuso i mesi più tormentati dei Dem pratesi, iniziati con le dimissioni dell’ex sindaca Ilaria Bugetti, coinvolta in un’inchiesta per corruzione, e proseguiti con il commissariamento del Comune e un travagliato cammino interno che ha portato alle dimissioni del segretario Marco Biagioni (annunciate più volte ma ratificate solo ieri sera) e al percorso Ri-Generazione.

Di Sanzo, deputato eletto nella circoscrizione Nord America, è originario di Prato ma vive negli Stati Uniti dove si è trasferito giovanissimo per studiare. Il suo nome è stato tirato fuori dal cilindro dal segretario regionale Emiliano Fossi (presente ieri sera) per superare lo stallo che stava congelando il partito e che un paio di settimane fa aveva portato al clamoroso rinvio in extremis dell’Assemblea provinciale che avrebbe dovuto scegliere il nuovo segretario.

Accanto a Di Sanzo una squadra alla cui definizione si è arrivati solo nel pomeriggio di ieri, a poche ore dall’Assemblea, dopo una giornata di incontri e riunioni per trovare la quadra dei nomi. Il coordinamento è composto da tre membri di diritto: il tesoriere Marco Martini, il segretario dei Gd Niccolò Ghelardini e la portavoce delle Donne democratiche Luana Bracone. Poi i sette membri nominati: l’ex segretario ed ex assessore Gabriele Bosi in rappresentanza dei riformisti, le ex assessore Cristina Sanzò e Monia Faltoni (entrambe un tempo vicine all’ex sindaca Bugetti), Enrico Giardi per la maggioranza schleiniana così come tre dei firmatari del manifesto “Il Pd che vogliamo”, critici con la segreteria Biagioni: il segretario Dem di Carmignano Giosuè Prestanti, la presidente del Consiglio comunale di Montemurlo Federica Palanghi e Camilla Curcio.