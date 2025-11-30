Politica

MONTEPULCIANO - PD, SCHLEIN: “PRONTI PER GOVERNARE IL PAESE”

Nadia Tarantino
Elly Schlein ha chiuso oggi la tre giorni di lavori del Pd a Montepulciano. Un intervento di 50 minuti davanti a centinaia di persone – tanti big di partito ma anche amministratori, segretari, semplici iscritti e simpatizzanti – riuniti per dare il via a – come è stato detto – una nuova primavera. La sfida si chiama elezioni politiche 2027. Tradotto: mandare a casa la destra.
Tre giorni di confronto e partecipazione, 120 interventi, idee e proposte per dare forma e sostanza all’alternativa: costruire l’alternativa, il titolo dell’evento.
Sanità, scuola, lavoro, salari, occupazione, giovani, famiglia, donne, equità, redistribuzione della ricchezza: tanti i temi in discussione per un nuovo patto con il Paese, quello reale che non è lo stesso – è stato detto – a cui guarda e parla il Governo Meloni.
All’appello della 3 giorni a Montepulciano hanno risposto tutti: presenti i capicorrente Franceschini, Orlando, Speranza che preferiscono parlare di pluralismo piuttosto che di correntone. Sostegno pieno alla segretaria. Qualcuno manca: mancano i Riformisti, riuniti ieri a Prato.

