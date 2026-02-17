Politica

PISTOIA - PISTOIA, CELESTI È LA CANDIDATA SINDACO DEL CENTRODESTRA

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
LIVE

Annamaria Celesti sarà la candidata del centrodestra alle prossime elezioni comunali di Pistoia. Il via libera definitivo è arrivato nel tardo pomeriggio di ieri al termine di un vertice unitario tra i partiti della coalizione, poi ratificato dai gruppi di maggioranza e dalla giunta riuniti a Palazzo di Giano. La decisione segna un punto di svolta fondamentale per la tenuta del blocco di governo, che punta sulla continuità amministrativa dell’era Tomasi. Fondamentale, per sbloccare l’impasse, è stato il passo indietro di Gabriele Sgueglia (FdI). L’assessore al Commercio, a lungo in lizza per la corsa a sindaco, ha scelto di ritirare la propria disponibilità per favorire la compattezza dello schieramento. In un lungo post sui social, Sgueglia ha spiegato di aver rilevato l’assenza delle condizioni minime per il suo progetto, preferendo anteporre l’interesse generale alle ambizioni personali e criticando le “logiche correntizie”. L’assessore ha rivendicato nove anni di impegno quotidiano, confermando la volontà di tornare alla propria attività imprenditoriale, pur restando a disposizione della città. L’ufficialità per Celesti, attuale sindaca facente funzione, è attesa entro il fine settimana. Per ora la candidata ha scelto la via del silenzio, in attesa del lancio formale di una campagna elettorale che la vedrà erede naturale del lavoro svolto finora dalla giunta uscente.

Articoli correlati

PRATO - Silli lascia il Governo, eletto all’unanimità...

PRATO - PD A NERVI TESI: PAROLE GROSSE...

TOSCANA - GIORNO DEL RICORDO: SALTA LA PARTECIPAZIONE...

FIRENZE - LE TAPPE DEL PD TRA AMMINISTRATIVE...

TOSCANA - ADDIO VANNACCI: LA LEGA SPARISCE DAL...

FIRENZE - NELLO STATUTO REGIONALE LA POSSIBILITÀ DEL...

PIOMBINO - FERRARI: “GIANI INSISTE COL SUO LIBRO...

TOSCANA - CONSIGLIO TOSCANA : AL VIA LAVORI...

LIVORNO - LITE IN PALAZZO COMUNALE TRA SALVETTI...

FIRENZE - LA SINISTRA CHE VOTA Sì AL...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia