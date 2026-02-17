PISTOIA - PISTOIA, CELESTI È LA CANDIDATA SINDACO DEL CENTRODESTRA

Annamaria Celesti sarà la candidata del centrodestra alle prossime elezioni comunali di Pistoia. Il via libera definitivo è arrivato nel tardo pomeriggio di ieri al termine di un vertice unitario tra i partiti della coalizione, poi ratificato dai gruppi di maggioranza e dalla giunta riuniti a Palazzo di Giano. La decisione segna un punto di svolta fondamentale per la tenuta del blocco di governo, che punta sulla continuità amministrativa dell’era Tomasi. Fondamentale, per sbloccare l’impasse, è stato il passo indietro di Gabriele Sgueglia (FdI). L’assessore al Commercio, a lungo in lizza per la corsa a sindaco, ha scelto di ritirare la propria disponibilità per favorire la compattezza dello schieramento. In un lungo post sui social, Sgueglia ha spiegato di aver rilevato l’assenza delle condizioni minime per il suo progetto, preferendo anteporre l’interesse generale alle ambizioni personali e criticando le “logiche correntizie”. L’assessore ha rivendicato nove anni di impegno quotidiano, confermando la volontà di tornare alla propria attività imprenditoriale, pur restando a disposizione della città. L’ufficialità per Celesti, attuale sindaca facente funzione, è attesa entro il fine settimana. Per ora la candidata ha scelto la via del silenzio, in attesa del lancio formale di una campagna elettorale che la vedrà erede naturale del lavoro svolto finora dalla giunta uscente.