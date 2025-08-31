Politica

PISTOIA - PISTOIA, FRATELLI D’ITALIA PRESENTA LA LISTA A SOSTEGNO DI TOMASI

Patrizio Ceccarelli
LIVE

Presentata stamani a Pistoia la lista di Fratelli d’Italia che sosterrà la candidatura di Alessandro Tomasi (FdI) alla presidenza della Regione Toscana. “La lista – ha spiegato il senatore Patrizio La Pietra, coordinatore provinciale del partito – è composta da sei candidati, tre donne e tre uomini, tre per la zona pistoiese e altrettanti per la Valdinievole. La lista si caratterizza per due aspetti, il primo è che all’interno abbiamo un candidato, Paolo Venturini, che è un indipendente, quindi sottolineo come il partito si apra anche alla società civile; il secondo aspetto è che i nostri 5 candidati di partito hanno avuto tutti esperienze di governo”. La lista è composta Greta Avvanzo (38 anni, assessore al Comune di Agliana), Alessandro Capecchi (52 anni, consigliere regionale uscente), Francesca Capecchi (34 anni, consigliere comunale a Pistoia e capogruppo FdI nel consiglio provinciale pistoiese), Federica Rastelli (54 anni, già assessore al Comune di Montecatini), Paolo Venturini (56 anni, indipendente), Lorenzo Vignali (34 anni, vicesindaco di Chiesina Uzzanese). “Una lista altamente competitiva – ha aggiunto La Pietra – che si candida per governare, perché con queste esperienze noi mettiamo in campo il meglio del partito”. “In Toscana – ha affermato il candidato presidente, Alessandro Tomasi, da quello vedo girando per i vari territori, c’è voglia di cambiamento: le persone che ho incontrato affrontano temi concreti, come le infrastrutture, la sanità, il diritto allo studio, il diritto alla casa, i giovani, lo sviluppo economico”.

