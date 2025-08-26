PRATO - PRESENTATI I PRIMI TRE CANDIDATI DELLA CIVICA PER TOMASI: “E’ ORA DI CAMBIARE”

Due donne e un uomo per sostenere, da civici, la candidatura a presidente di Alessandro Tomasi. Sono stati presentati ieri pomeriggio a Poggio a Caiano, l’unico comune dell’area pratese guidato dagli azzurri, i primi nomi della lista “E’ ora”: Chiara Guazzini, Sabrina Tabani e Marco Ciani. Personalità provenienti da zone ed esperienze diverse sul territorio unite, questo l’obiettivo, dalla volontà di cambiare visione per l’intera regione. Ad accoglierli una fitta platea di persone, in prima fila il sindaco Riccardo Palandri, l’onorevole Chiara La Porta e l’ex sindaco di Prato Roberto Cenni: il primo e unico di centro destra, ad aver guidato la città oggi commissariata.

Per Guazzini, attuale consigliera poggese di maggioranza, sanità e sicurezza dev ono essere una priorità contro degrado e marginalità. La Toscana- dice- merita il suo risorgimento”. Nettamente diverso il curriculum di Marco Ciani, ec esponente del partito democratico in val di bisenzio poi convertito alla destra: per lui viabilità lungo la 325 e visione chiara del futuro sono obiettivi primari.

Sabrina Tabani, portavoce del comitato alluvionati di Bagnolo, mette al centro il rischio idrogeologico: “non vogliamo più essere presi in giro- dice- Con Tomasi uno spiraglio di luce”.

Per i tre candidati resta lo scoglio del raggiungimento necessario alla presentazione della lista, un obiettivo da raggiungere in poco tempo prima di poter pensare al resto. Prato sarà inevitabilmente un banco di prova anche per il centrodestra,che dovrà essere capace di raccogliere e convertire il sentimento di molti cittaadini destabilizzati e delusi dalle dimissioni di Bugetti. Su questo Tomasi è ottimista e determinato nell’affrontare, prima di ogni cosa, la “questione morale” chiarendo fin da subito i rapporti tra pubblici e privati nella trasparenza e nel bene dell’interesse pubblico.