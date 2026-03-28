PISTOIA - PRIMARIE CENTROSINISTRA A PISTOIA CONFRONTO NESI – CAPECCHI

Il centrosinistra pistoiese scalda i motori in vista delle amministrative 2026. Oggi pomeriggio, il circolo Arci di Bonelle gremito di cittadini ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale del programma elettorale della coalizione. Protagonisti sul palco i due sfidanti alle primarie del prossimo 12 aprile: Stefania Nesi e Giovanni Capecchi. In un clima di grande partecipazione, entrambi i candidati hanno sottoscritto simbolicamente il progetto politico unitario, ribadendo che la sfida per il futuro di Pistoia passa dall’ascolto e dalla visione condivisa. Tra i temi centrali del documento, risposte concrete ai bisogni delle persone e un piano di cambiamento a lungo termine. “Insieme per costruire il domani”, è il messaggio lanciato davanti a un folto pubblico che segna, di fatto, l’apertura ufficiale della corsa verso il voto. Un passo decisivo per una coalizione che punta a presentarsi compatta all’appuntamento con le urne.