PISTOIA - REGIONALI, AVS TIRA LA VOLATA FINALE A PISTOIA

Tappa pistoiese per Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) che, con i leader nazionali Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, ha lanciato il rush finale verso le elezioni regionali toscane del 12 e 13 ottobre. Bonelli ha subito fissato l’obiettivo ambizioso: candidarsi a essere la seconda forza di guida della Toscana, puntando a un “vero cambiamento di rotta” e a riportare alle urne anche gli astenuti. Fratoianni, impegnato “per vincere le elezioni e poi garantire la qualità del governo”, ha ribadito le priorità della coalizione: transizione ecologica, diritto allo studio, sanità pubblica e lavoro dignitoso.