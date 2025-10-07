Politica

PISTOIA - REGIONALI, AVS TIRA LA VOLATA FINALE A PISTOIA

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
LIVE

Tappa pistoiese per Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) che, con i leader nazionali Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, ha lanciato il rush finale verso le elezioni regionali toscane del 12 e 13 ottobre. Bonelli ha subito fissato l’obiettivo ambizioso: candidarsi a essere la seconda forza di guida della Toscana, puntando a un “vero cambiamento di rotta” e a riportare alle urne anche gli astenuti. Fratoianni, impegnato “per vincere le elezioni e poi garantire la qualità del governo”, ha ribadito le priorità della coalizione: transizione ecologica, diritto allo studio, sanità pubblica e lavoro dignitoso.

Articoli correlati

FIRENZE - LEOPOLDA 13: RENZI LANCIA CASA RIFORMISTA...

FIRENZE - CPR: PIANTEDOSI, “IN TOSCANA è PREVISTO,...

FIRENZE - BONACCINI: “”PER VINCERE IL PD è...

FIRENZE - CPR: RENZI, “PRIMA GOVERNO PENSI A...

FIRENZE - RENZI: “CASA RIFORMISTA è UNICA CASA...

FIRENZE - IL LAVORO DELLE DONNE, SECONDA EDIZIONE...

PRATO - Bundu a Prato per la lista...

PRATO - Regionali, Lega: sanità, sicurezza, giovani, sport,...

PRATO - Il ritorno di Roberto Cenni: sostegno...

PRATO - Tomasi e Donzelli al Beste Hub...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia