PRATO - REGIONALI, FRATELLI D’ITALIA SCIOGLIE LE RISERVE SUI CANDIDATI

E’ Fratelli d’Italia il primo partito, nel pratese, a sciogliere il nodo candidature in vista delle prossime elezioni regionali. Nelle scorse settimane, con video sui social e cartelloni, sono state rese pubbliche le candidature dei tre uomini Tommaso Cocci, Gianluca Banchelli e Claudio Belgiorno, oggi tocca alle donne. A mettersi a disposizione tra le fila del partito che sostiene la candidatura a presidente di Alessandro Tomasi ci sono anche Emanuela Paci, Alice Gigliotti e Dania Melani. I candidati, che formalmente devono ancora essere confermati dal partito regionale, sono stati scelti per le proprie competenze e per l’impegno sul territorio.

Alice Gigliotti, 35 anni imprenditrice e già dirigente nazionale di Fratelli d’Italia era candidata alle elezioni comunali del 2024 come consigliera comunale. Stessa cosa per Dania Melani, 62 anni, è un’insegnate di scuola primaria ex commerciante e socia dell’associazione civica AttivaPrato.

Emanuela Paci, avvocato pratese di 52 anni, è stata candidata sindaco per il Comune di Vaiano nel 2024 ed ad oggi guida il gruppo consiliare ed il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia: “Mi candido al Consiglio Regionale della Toscana per dare voce alla mia comunità- spiega Paci- la Val di Bisenzio dove vivo ogni giorno, Prato che mi ha dato radici e formazione, e tutti i comuni della provincia che meritano attenzione e rispetto”.

Tra le priorità la messa in sicurezza della Sr325 con l’avvio di un piano serio per una viabilità alternativa, una sanità di prossimità con la riduzione anche delle liste d’attesa e sostegni alle imprese e ai commercianti locali.