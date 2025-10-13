Politica

FIRENZE - Schlein, ci prepariamo a vincere anche prossime regionali

“Voglio dire a chi si si era affrettato a dichiarare morto il campo largo che abbiamo solo cominciato, ci prepariamo a vincere anche le prossime regionali. Continueremo convintamente sula strada unitaria, hanno cantato troppo presto i conti li faremo alla fine”. Così Elly Schlein dal comitato elettorale di Eugenio Giani

